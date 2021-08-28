17 yaşındaki sürücü otomobille şarküteri dükkanına girdi
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17 yaşındaki sürücü otomobille şarküteri dükkanına girdi

17 yaşındaki sürücü otomobille şarküteri dükkanına girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü önce park halindeki araca çarptı, ardından şarküteri dükkanına girdi.

Bahçelievler'de, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü önce park halindeki araca çarptı, ardından şarküteri dükkanına girdi. Kazada 1 kişi elinden yaralanırken, dükkana sahibi kıl payı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Koca Sinan Merkez Mahallesi Mahmut Bey Caddesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bağcılar istikametine giden 17 yaşındaki Mücahit Y. isimli sürücünün kullandığı 34 ELU 75 plakalı otomobil, park halindeki araca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki bariyerleri kırdıktan sonra şarküteri dükkanına girdi. Kazada 17 yaşındaki sürücü yara almadan atlatırken, yanındaki yolcu ise kolundan yaralandı.

O sırada tezgahta mal dizen Atilla isimli iş yeri sahibi ise yarım metre ile kazadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyü gözaltına aldı.

Kazadaki incelemenin ardından dükkana giren araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayı anlatan esnaf Tarık Eryıldırım, "Karşı yerde çalışıyorum. Bir ses duyduk, hemen koştuk. Bir baktık ki sürü dükkan içerisine girmiş.O anda koştuk müdahale etmek için ama zaten sürücü kolundan yaralanmış. Sürücü çıktıktan sonra köşeye aldık. Biraz sakinleştirdik. Kolu şişmeye başlamış. Ambulans geldi, yardıma koştuk. Maalesef bu olayda bir kedi can verdi" açıklamasında bulundu.

"Yarım metreyle kurtuldum"

Kazadan kıl payı kurtulan Atilla isimli dükkana sahibi, "Dışarda mal diziyordum. Bir baktım ki araba içeride. Benim gördüğüm kadarıyla araba arkadan çok aşırı hızlı geliyordu ne kadar hızlı olduğunu bilmiyorum çünkü hızı vardı. Orada dubayı kırdı sonra içeri girdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Ben zaten mal diziyordum, evet beni zaten teğet geçti benim ile onun arasında yarım metre vardı. Dizimin dibinden geçtiğini gördüm. Kimseye bir şey olmadı mutluyuz. Cana değil, mala geldi çok şükür. Sürücünün biri gençti. Diğeri de 60 vardı. 60 yaşındaki adam kolundan yaralandı. Sürücüyü de gözaltına aldılar" diye konuştu. - İSTANBUL

17 yaşındaki sürücü otomobille şarküteri dükkanına girdi
17 yaşındaki sürücü otomobille şarküteri dükkanına girdi
17 yaşındaki sürücü otomobille şarküteri dükkanına girdi
17 yaşındaki sürücü otomobille şarküteri dükkanına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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