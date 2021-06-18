SMA hastası 17 yaşındaki Umut, hayata müzikle tutunuyor

Tuzla'da yaşayan Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) hastası 17 yaşındaki Umut, hayata piyano çalarak tutunuyor.

Tuzla'da yaşayan Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) hastası 17 yaşındaki Umut, hayata piyano çalarak tutunuyor.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Umut Şahin'e doğumundan 6 ay sonra başlayan hastalık belirtileri sonucunda Spinal Müsküler Atrofi Tip2 (SMATip2) teşhisi konuldu.

Küçük yaşlardayken parmak egzersizi yapsın diye alınan orgla müzik yeteneği keşfedilen Umut, kendisini geliştirerek bir orkestra kadar müzik repertuarına sahip oldu.

Teknolojiyle de arası iyi olan Umut, duyduğu şarkıların notalarını araştırarak çalabiliyor.

Küçük yaşta başlayan tedavisi halen devam eden Umut, 11 yıldır da belediyenin Gönül Elleri Çarşısı'na devam ediyor.

Umut Şahin, yeni şarkılar öğrendiğini belirterek, derslerinden dolayı günde bir saat piyano çalabildiğini söyledi. Şahin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile birlikte piyano çalmak için sözleştiklerini ifade etti.

Umut Şahin'in annesi Sergül Şahin, oğlunun bedensel engelinin de olduğunu belirterek, uzun zamandan bu yana Gönül Elleri Çarşısı'nın kurslarına devam ettiklerini, oğlunun müzik yeteneğinin burada daha da geliştiğini, pandemi sürecinde de repertuarını artırdığını söyledi.

Sergül Şahin, "Bedensel ya da zihinsel engellinin yapmak isteyip de yapamayacağı bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz