17 yaşındaki Semih, parkta tüfekle ateş açtı: 1'i ağır 5 yaralı

ÇORUM'da, Semih T. (17), tartıştığı Batuhan Y. (16) ile parkta oturan arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu gruptan 1'i ağır 5 kişi yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgah Parkı'nda meydana geldi. Semih T., iddiaya göre, önceden kavgalı olduğu ve arkadaşlarıyla parkta oturan Batuhan Y.'nin yanına yaklaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Semih T., üzerindeki pompalı tüfeği çıkarıp, çocuklara doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Batuhan Y. ile arkadaşları Ömer Serkan A. (17), Buğra A. (18), İsmail K. (17) ve Mustafa B. (18) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Buğra A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan polis ekiplerince olay sonrası parkta tüfeği bırakarak, kaçan Semih T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA