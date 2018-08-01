17 Yaşındaki Mirza Cihan, Galatasaray'da

Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılardan kadroya bir genç takviyesi geldi. Galatasaray, 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'in 17 yaşındaki genç yeteneği Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı.

17 yaşında olmasına rağmen U19 ve U21 kategorilerinde maçlara çıkan Mirza Cihan kısa süre içerisinde Galatasaray'ın da dikkatini çekmeyi başardı.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

26 Ekim 2000 Denizli doğumlu defans oyuncusu Gazişehir Gaziantep altyapısından yetişti.Mirza Cihan, 2016 yılından itibaren U19 ve U21 takımıyla birlikte antrenmanlarda yer alıyordu.

(Ajansspor)