Son dakika haberleri: SAMSUN 17 yaşındaki kızın su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladığı anlar kamerada
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Son dakika haberleri: SAMSUN 17 yaşındaki kızın su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladığı anlar kamerada

10.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:22
Son dakika haberleri: SAMSUN 17 yaşındaki kızın su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladığı anlar kamerada

Son dakika haberi... 17 yaşındaki kızın su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladığı anlar kamerada (2)Samsun'da annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbeden Edanur Ç. (17), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17 yaşındaki kızın su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladığı anlar kamerada (2)

Samsun'da annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbeden Edanur Ç. (17), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliye girişinde yüzünü montuyla kapatmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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