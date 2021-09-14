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17 yaşındaki kızın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
17 yaşındaki kızın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı

Siirt'te 17 yaşındaki kızın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

Siirt'te 17 yaşındaki kızın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

Siirt kent merkezinde annesinin yüzüğünü alan Özlem K., yüzüğü parmağına taktı. Küçük gelen yüzük, 17 yaşındaki Özlem K.'nın parmağına sıkıştı. Yüzüğü bir türlü çıkaramayan yakınlarının haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen Özlem K.'nın parmağından yüzüğü çıkaramayan hastane görevlileri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, burada yaptıkları 1 saatlik çalışma sonrası yüzüğü parmaktan çıkardı.

Özlem K.'nın yakınları, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - SİİRT

17 yaşındaki kızın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı

17 yaşındaki kızın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı

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Haber: 17 yaşındaki kızın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı - Haberler
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