17 yaşındaki kızı öldüren saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

17 yaşındaki kızı öldüren saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı

17 yaşındaki kızı öldüren saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı Manisa'da akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ceren'in katil zanlısının motosikletli ve maskeli olduğu tespit edildi MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde dün gece akaryakıt istasyonunda pompalı...

21.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:37

17 yaşındaki kızı öldüren saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı

Manisa'da akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ceren'in katil zanlısının motosikletli ve maskeli olduğu tespit edildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde dün gece akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle vurularak öldürülen 17 yaşındaki genç kızın katil zanlısının motosikletli ve maskeli olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri her yerde maskeli saldırganı ararken, genç kızın amcasının oğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı 2 arkadaşıyla birlikte geldikleri akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle vurarak öldüren kimliği belirsiz motosikletli saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceren Kultaş'la birlikte akaryakıt istasyonuna gelen iki arkadaşı Murat Y.'yi ve Çağrı T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde geniş çaplı inceleme yapan polis, 2 arkadaşın el svaplarını aldı. Murat Y. ve Çağrı T.'nin, "Maskeli bir kişi motosikletle gelip, Ceren'e pompalı tüfekle ateş etti. Biz de korkup araçla kaçtık" dedikleri öğrenildi. Polis ekipleri her yerde maskeli saldırganı ararken, çevredeki güvenlik kameraları titizlikle inceleniyor.

Amcasının oğlundan yürek dağlayan paylaşım

Ceren'in amcasının oğlu Burak Kultaş ise sosyal medyada genç kızın öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Zorluklarla büyütülen bir evladın hayatı bir caninin ellerinde son buldu" dedi. Kultaş paylaşımında, "Rahmetli amcam Cengiz Kultaş'ın kızı Ceren Kultaş daha 16 yaşındaydı. Bu gece Taytan'da yaşanan cinayette hayatını kaybetti. Yarın sokakta yanınızdan geçebilecek bir kişi serinkanlılıkla 16 yaşında bir çocuğun canına kıydı. Erken doğmuştu, minyon tipli bir kız çocuğuydu, daha çocukken babasını kaybetti. Zorluklarla büyütülen bir evladın hayatı bir caninin ellerinde son buldu. Caninin hastalıklı beynindeki sebebi, düşüncesi ne olursa olsun hiçbir çocuk, hiçbir kadın, hiçbir insan bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Mekanın cennet olsun kardeşim, sen babanla buluştun, biz de elbet bir gün buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi devam eden Ceren Kultaş'ın cenazesinin işlemlerin ardından Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

17 yaşındaki kızı öldüren saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Haber
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Haber
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Neva Emrah Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Haziran
Şu an buradasınız: 17 yaşındaki kızı öldüren saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:37:29. #1.15#
title