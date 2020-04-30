17 yaşındaki kayıp köpeğini bulana 5 bin TL ödül verecek
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17 yaşındaki kayıp köpeğini bulana 5 bin TL ödül verecek

17 yaşındaki kayıp köpeğini bulana 5 bin TL ödül verecek Çalındığını iddia ettiği köpeğini bulmak için sokak sokak gezip ilan asıyor Köpeğini arayan Karaşahinoğlu, "Başına bir şey mi gelmiştir?

17 yaşındaki kayıp köpeğini bulana 5 bin TL ödül verecek
30.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:47

17 yaşındaki kayıp köpeğini bulana 5 bin TL ödül verecek

Çalındığını iddia ettiği köpeğini bulmak için sokak sokak gezip ilan asıyor

Köpeğini arayan Karaşahinoğlu, "Başına bir şey mi gelmiştir? Çok merak ediyorum"

"Zaten son yılları, evinde mutlu ve huzurlu bir şekilde ölmesini istiyorum"

KOCAELİ - Kocaeli'de kapısının önündeyken kaybolan ve çalındığını iddia ettiği 17 yaşındaki köpeğini bulmak için sokak sokak gezip her yere kayıp ilanı asan Aybige Karaşahinoğlu adlı kadın, köpeğini bulup kendisine ulaşanlara 5 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Olay, 17 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aybige Karaşahinlioğluadlı kadın, mutfaktaki işlerle meşgul olduğu sırada 17 yaşındaki Tekila isimli köpeği, bahçeden ayrılarak yola çıktı. Yaşlı olduğu için bazı ilaçları kullanmak zorunda olan köpek, bir süre sonra ortadan kayboldu. İşlerini bitirdikten sonra dışarı çıkan Karaşahinlioğlu, köpeğini göremeyince bir süre yakın çevrede bulma ümidiyle aradı. Aramalardan sonuç alamayan Karaşahinlioğlu, köpeğinin evinin çevresinden tek başına ayrılıp gitmeyeceğini ve çalınmış olabileceğini iddia eden Karaşahinoğlu, 17 yıldır birlikte yaşadığı köpeğini bulabilmek için hazırladığı kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek her yere asıyor. Karaşahinlioğlu, 13 gündür kayıp olan köpeğini bulup getirene ise 5 bin TL ödül vereceğini söyledi.

"Bulup, getirene 5 bin lira ödülü var"

Köpeğinin düzenli olarak kullanması gereken ilaçların olduğunu belirten Aybige Karaşahinoğlu, "17 Nisan Cuma sabahı köpeğim kapımda oynuyordu. Ben de bahçeden gözetliyordum. Bir mutfağa gittim geldim dakikalar içerisinde kaybolmuştu. Kimliği belirsiz kişilerce çalındığını düşünüyorum. Köpeğim 17 yaşındadır. Düzenli kullanması gereken ilaçları olan bir köpektir. Bu nedenle her yere ilanlar asıyorum. 5 bin lira bulup, getirene ödülü vardır. Gören, duyan, bilen kişilerin tarafıma ulaşmasını rica ediyorum" dedi.

"Köpeğimin durumunu çok merak ediyorum"

Köpeğinin durumunu çok merak ettiğini söyleyen Karaşahinoğlu, "17 Nisan'dan beri gerek emniyet birimlerine başvurdum. İlçemizin tüm mahallelerinde sokak sokak gezip ilan astım. Yerel gazetelere ilanlar verdim. Ama şu ana dek bir haber çıkmadı. Çok özlüyorum. Nerededir, ne haldedir, nerede tutuluyordur, başına bir şey mi gelmiştir? Çok merak ediyorum. 17 yıldır birlikteydik. Yaşlı, ürkek bir köpektir zaten. Çok ufak tefektir. Kaybolduğunda üstünde sarı tasması vardı. Ama çalan kişiler çıkarmış olabilir. Köpeğimin durumunu çok merak ediyorum. Zaten son yılları, evinde mutlu ve huzurlu bir şekilde ölmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki kayıp köpeğini bulana 5 bin TL ödül verecek

Kaynak: İHA

Manşet

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