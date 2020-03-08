17 yaşındaki kayıp İclal'den iyi haber Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki İclal Gül Uysal, 5 günlük aradan sonra bulundu.

Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki İclal Gül Uysal, 5 günlük aradan sonra bulundu.



Isparta Zafer Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan İclal Gül Uysal, Salı günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Baba Dündar Uysal, emniyete kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek, kızının bir an önce bulunmasını istemişti.



Baba Dündar Uysal, kızını her yerde aramaya başladı. Emniyet ekipleri ise yaptığı çalışmalar sonucunda İclal Gül Uysal'ı buldu. Emniyette ifadesi alınan Uysal, daha sonra ailesine teslim edildi.



Isparta Emniyetinin kızı İclal Gül Uysal'ı bulduğunu söyleyen baba Uysal, güvenlik güçlerine teşekkür etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA