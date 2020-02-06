17 yaşındaki kayıp genç kız bir hafta sonra bulundu
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17 yaşındaki kayıp genç kız bir hafta sonra bulundu

Denizli'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki A.A., bir hafta sonra Kocaeli'de bulundu.

06.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:55
17 yaşındaki kayıp genç kız bir hafta sonra bulundu

'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha alınamayan 17 yaşındaki A.A., bir hafta sonra 'de bulundu. kız emniyetteki ifadesinin ardından devlet korumasını alındı.


Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi A.A., 7 günün ardından Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulundu. Genç kız emniyetteki ifadesinde ailesinin yanına gitmek istemediğini söyleyince devlet korumasına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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