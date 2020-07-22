17 yaşındaki kayıp Damla her yerde aranıyor
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17 yaşındaki kayıp Damla her yerde aranıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, kaybolan 17 yaşındaki Damla'yı bulmak için harekete geçti.

17 yaşındaki kayıp Damla her yerde aranıyor
22.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:51

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, kaybolan 17 yaşındaki Damla'yı bulmak için harekete geçti.

Muğla'nın Ula ilçesinde kayıp olarak aranan Pınar Gültekin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Genç kızın, bir süre sevgili olduğu zanlı tarafından öldürülüp ormanlık alanda yakıldığı ve üzerine beton döküldüğünün anlaşılması üzerine, vahşete tüm Türkiye tepki gösterdi. Zanlı tutuklanıp cezaevine gönderilirken, bir kayıp kız vakası da Düzce'de ortaya çıktı. Evinden ayrılan 17 yaşındaki Damla Horuz'dan haber alamayan ailesi durumu kolluk kuvvetlerine haber verdi. Genç kızın kaybolduğu haberi kısa sürede tüm sosyal medyaya yayıldı. İhbar üzerine Düzce il Jandarma Komutanlığı ile polis ekipleri genç kızın bulunması için geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan 17 yaşındaki Damla'nın daha önce de kaybolduğu, ancak sağlıklı bir şekilde evine döndüğü öğrenildi.

Bir sosyal medya platformunda genç kızın kayıp haberinin altına, başka bir hesaptan, 'Kız benim evimde misafir. Keyfi de yerinde. Kimse endişe etmesin. Evlenmeyi düşünüyoruz' yorumu yapıldı.

(Ali Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA

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