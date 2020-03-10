17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)
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Mehmet Soydan, Güncel

17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)

TUTUKLANDIAdana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:04
17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)

TUTUKLANDI

Adana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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