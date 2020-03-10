17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)
TUTUKLANDIAdana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
10.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:04
TUTUKLANDI
Adana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA