17 yaşındaki işçinin feci ölümü 17 yaşındaki işçinin feci ölümü Fabrika bacasından düşen genç işçi hayatını kaybetti Gaziantep'te 17 yaşındaki genç işçi fabrika bacası değişimi esnasında düşerek hayatını kaybetti.

17 yaşındaki işçinin feci ölümü

Fabrika bacasından düşen genç işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 17 yaşındaki genç işçi fabrika bacası değişimi esnasında düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın baca değişimi esnasında çalışan 17 yaşındaki Kemal Budak dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikte yere düştü. Bilinci kapalı şekilde 112 tarafından hastaneye kaldırılan Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Budak'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA