17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş (2)
7 TUTUKLAMAMersin'de İrem Bahçe (17) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan baba K.B., anne S.B., ağabeyler V.B. ve M.A.B ile amcalar M.V.B., İ.B. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
05.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:52
7 TUTUKLAMA
Mersin'de İrem Bahçe (17) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan baba K.B., anne S.B., ağabeyler V.B. ve M.A.B ile amcalar M.V.B., İ.B. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de tutuklandı.
Kaynak: DHA