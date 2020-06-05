17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş (2)
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17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş (2)

7 TUTUKLAMAMersin'de İrem Bahçe (17) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan baba K.B., anne S.B., ağabeyler V.B. ve M.A.B ile amcalar M.V.B., İ.B. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş (2)
05.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:52

7 TUTUKLAMA

Mersin'de İrem Bahçe (17) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan baba K.B., anne S.B., ağabeyler V.B. ve M.A.B ile amcalar M.V.B., İ.B. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de tutuklandı. 


Kaynak: DHA

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