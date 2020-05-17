17 yaşındaki İbrahim'in hayalini jandarma gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

17 yaşındaki İbrahim'in hayalini jandarma gerçekleştirdi

17 yaşındaki İbrahim'in hayalini jandarma gerçekleştirdi Malatya'da yaşayan 17 yaşındaki engelli gencin asker üniforması giyme hayali, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

17 yaşındaki İbrahim'in hayalini jandarma gerçekleştirdi
17.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:57

17 yaşındaki İbrahim'in hayalini jandarma gerçekleştirdi

MALATYA - Malatya'da yaşayan 17 yaşındaki engelli gencin asker üniforması giyme hayali, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını sürecinde evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların maaşlarını evlerine kadar götüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Battalgazi ilçesine bağlı Karatepe Mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki bedensel engelli İbrahim Güven, sosyal yardım maaşını eve götüren jandarma ekiplerinden hayali olduğu askeri üniforma istedi.

Engelli gencin bu isteğini ise geri çevirmeyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazırladıkları askeri üniformayla İbrahim'i ziyaret ettiler. Her zaman hayal ettiği üniformayı giyen İbrahim'in mutluluğu gözlerinden okunurken, gencin ailesi de jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

Askeri üniformayı giyerek çakı gibi asker olan İbrahim ise, kendisine verilen Türk Bayrağı'nı öperek Jandarma'ya teşekkür etti.

17 yaşındaki İbrahim'in hayalini jandarma gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Haber
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Haber
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Haber
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hatice Çarpar Şahan Gökbakar Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Adana Çocuk Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: 17 yaşındaki İbrahim'in hayalini jandarma gerçekleştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 19:22:57. #1.14#
title