17 yaşındaki gencin sır ölümü
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17 yaşındaki gencin sır ölümü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
17 yaşındaki gencin sır ölümü

Gaziantep'te 17 yaşındaki genç, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odada tüfek ile canına kıydı.

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Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
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Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi

Gaziantep'te 17 yaşındaki genç, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odada tüfek ile canına kıydı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi 80. cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki B.U., öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kendisini odasına kilitledi. Daha sonra odadaki tüfeği alan 17 yaşındaki genç, kafasına sıkarak intihar etti. Olayın ardından sesleri duyan ailesi, kapıyı kırarak odaya girdi. Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görünce sinir krizleri geçiren aile bireyleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede B.U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. B.U.'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gencin ailesi, yakınları ve arkadaşı sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

17 yaşındaki gencin sır ölümü
17 yaşındaki gencin sır ölümü
17 yaşındaki gencin sır ölümü
17 yaşındaki gencin sır ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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