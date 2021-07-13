17 yaşındaki genci silahla yaralayan tutuklandı
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17 yaşındaki genci silahla yaralayan tutuklandı

17 yaşındaki genci silahla yaralayan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 17 yaşındaki genci tüfekle yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 17 yaşındaki genci tüfekle yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün saat 08.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki B.U. sağ diz üstünden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.U. tedavi altına alındı. B.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı 20 yaşındaki E.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olaydan sonra kaçan E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'na teslim edilen E.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

17 yaşındaki genci silahla yaralayan tutuklandı
17 yaşındaki genci silahla yaralayan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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