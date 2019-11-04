17 yaşındaki genci öldüren sanığa meşru müdafaadan tahliye

04.11.2019 13:58

Kayseri'de 17 yaşındaki genci çıkan kavgada sokak ortasında göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan 27 yaşındaki sanık, meşru müdafaa kapsamında, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilerek tahliye oldu. Karar sonrası 17 yaşındaki gencin yakınları adliye koridorunda sinir krizleri geçirdi.



21 Mayıs'ta Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Akyazı Çıkmazı'nda meydana gelen olayda 17 yaşındaki Berat K. ve 27 yaşındaki Hanifi U. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Berat K., karnından ve göğsünden bıçaklandı. Berat K.'nın yardım çağrısına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Berat K. hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Olay sonrasında 27 yaşındaki Hanifi U. bacağından yaralı bir şekilde polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hanifi U., tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Hanifi U.(27) ile öldürülen Berat K.'nın şikayetçi babası Yunus K. ve avukatlar hazır bulundu.



Tutuklu sanık Hanifi U. mahkemede olaydan 3 ay önce kargoculuk yaptığını anlatarak, şunları söyledi: "Olaydan 3 ay önce A.D. isimli bir kız ile tanıştım, sohbet ederken yanımıza Berat K. geldi, kendisini hiç tanımıyordum, kız yanımızdan gitti, tartıştık. Bu kızla konuşmamı söyledi, kim olduğunu sordum, sadece arkadaşı olduğunu söyleyince ben de 'sanane' deyince kavga ettik. Bana 'ben sana kafayı taktım' diyerek gitti. Daha sonraki zamanlarda aynı sokakta karşılaşıyorduk, bir gün bana yanıma gelerek 'Ben de seni arıyordum, bu sokakta mı oturuyordun, bir daha bu yolu kullanırsan seni gebertirim' dedi. ve olay günü de iş yerime gidiyordum. Tenha bir yerde arkamdan bir şahıs bıçakla kafama vurdu. Sarsıntı geçirdim, gözümün önü karardı, gözüm çıktı zannettim. Puslu görüyordum, sesinden Berat olduğunu anladım, kolundan tuttum, boğuşma sırasında yere düştük, bıçakla kaç defa salladığımı hatırlamıyorum. Öldüğümü, bu dünyada artık olmadığımı düşündüm, daha sonra beni katledeceklerini düşünüp kaçtım, yardım istedim, polisi aradım, bir bahçeye gizlendim. Ben kendimi savunmasaydım o şahıs beni öldürecekti, olay günü oruçtum. Hacılar'da çocuğa köpek saldırısından beridir de cebimde bıçak olur, beraatımı istiyorum."



Öldürülen Berat K.'nın şikayetçi babası Yunus K. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Sanığın avukatı ise "Müvekkilim 3 gün yoğun bakımda kalmıştır, kendisi kaymakamlık sınavına hazırlanan bu zamanda da çalışan birisidir. Ölen 17 yaşındaki genç ise 5 ayrı suçtan soruşturması var ve ola günü çocuğun kanında uyuşturucu çıkmıştı. Müvekkilim olan sanık panik halinde canını kurtarmaya çalışmıştır. Meşru müdafaa kapsamında beraatını istiyoruz" dedi.



5 tanığın dinlendiği davada tanıklardan A.D. isimli kız, "Berat benimle görüşmek istedi ama ben istemedim. Mahallede kargo getiren Hanifi bey ile konuşurken yanımıza geldi, otobüse yetişmek için ben gittim ama kavga etmişler. Berat beni sürekli arayıp hakaret ve küfür etti, o günden sonra ben Hanifi bey ile ve Berat ile hiç görüşmedim" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Hanifi U.'ya meşru müdafaa kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek sanığı tahliye etti. Sanığa ayrıca 'yasak silah bulundurma' suçundan verilen 5 ay 20 gün ceza ertelendi.



Karar sonrası 17 yaşındaki gencin yakınları adliye koridorunda sinir krizleri geçirdi. Adliye polisi kalabalığı herhangi bir olay yaşanmadan dışarı çıkardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA