17 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı
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17 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

10.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:17
17 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı

'nin ilçesinde tartıştığı 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı mahallesi Ilımlı caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.A. (17) ile E.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanındaki bıçak ile C.A.'ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan C.A., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri E.S.'yi gözaltına aldı.


E.S., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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