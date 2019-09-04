17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

04.09.2019 16:17

Samsun'da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs ve kardeşi ile ölen gencin ağabeyi, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Olay, Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karnından ve göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Tahir Gökçen ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye götürülen Gökçen'in yolda hayatını kaybettiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Tahir Gökçen'i bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 18 yaşındaki H.D. ile yanında bulunan kardeşi B.D.'yi (15) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili ölen gencin ağabeyi D.G.'yi de gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan H.D., B.D. ve D.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



Cinayet olayının taraflar arasında bir hafta önce yaşanan kavganın devamı olarak meydana geldiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA