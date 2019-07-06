17 yaşındaki gence cinsel istismar iddiasına gözlatı

Bartın'da bir şahıs 17 yaşındaki gence çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı. Şüphelinin 13 ilde dolandırıcılık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, A.Ö. (41) isimli şahıs Kemer Köprü Mahallesi'ndeki Halk Otobüsü duraklarında 17 yaşındaki gence 50 lira karşılığında gezip, eğlenme teklifinde bulundu. Şahsa tepki göstererek olay yerinden uzaklaşan genç, 155'i arayarak şikayetçi oldu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şahsı şehirlerarası otobüs terminalinde kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 5 ilde dolandırıcılık suçlarından arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı tespit edildi. Şahsın ayrıca Tokat, Uşak, Kocaeli, Eskişehir, Nevşehir, İzmit, Mardin ve Kayseri illerinde dolandırıcılık suçundan Kocaeli Gebze ilçesinde de çocuğun cinsel istismarı suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA