17 yaşındaki genç tüfekle kendini vurarak ağır yaraladı

Samsun'da 17 yaşındaki genç tüfekle kendini vurarak ağır yaraladı.

Samsun'da 17 yaşındaki genç tüfekle kendini vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Gökgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki U.B. evlerinde tüfekle kendini yüzünden vurarak yaraladı. Ağır yaralanan U.B. Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı