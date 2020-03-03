17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu
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17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

KAYSERİ'de Enes Şahin (17) sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

03.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:42
17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

'de Enes Şahin (17) sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Enes Şahin, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte merkez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı Sulama Havuzu'na girdi. Şahin, bir süre sonra havuzda gözden kayboldu. Arkadaşlarının vermesiyle gelen jandarma ekipleri, Enes Şahin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Şahin'in cesedi, çevrede yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Şahin'in arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: DHA

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