17 yaşındaki genç, sulama havuzunda boğuldu

03.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:42

KAYSERİ'de Enes Şahin (17) sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Enes Şahin, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte merkez Melikgazi ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı Sulama Havuzu'na girdi. Şahin, bir süre sonra havuzda gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri, Enes Şahin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Şahin'in cesedi, çevrede yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Şahin'in arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA