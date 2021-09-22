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17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da 17 yaşındaki genç, sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı.

TARSUS (İHA) - Adana'da 17 yaşındaki genç, sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı. Genç, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı sayesinde hayatta kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki S.A.A. sevgilisinin kendisini terk ettiğini öne sürerek Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki köprüye çıktı. Genç, polis gelince köprünün demir korkuluklarına tırmanarak atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler gencin atladığında düşeceği noktaya hava yastığı açtı. Polisin ikna çabaları sürerken genç ineceğini söyleyip birden kendini aşağı bıraktı. Genç itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü. Ölümden dönen genç hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı
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Haber: 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı - Haberler
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