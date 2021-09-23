17 yaşındaki genç kız, apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı - Haberler
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17 yaşındaki genç kız, apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
17 yaşındaki genç kız, apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da bir apartmanın 7. katından reklam tabelalarının üzerine düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da bir apartmanın 7. katından reklam tabelalarının üzerine düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız ailesi ile birlikte kaldığı apartmanın 7. katından henüz belirlenemeyen bir sebeple aşağı düştü. Reklam tabelalarının olduğu alana düşen genç kızı çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri sedyeyle aşağı indirdi. Ağır yaranan genç kız ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın binanın 7. katından nasıl düştüğü ise polis tarafından araştırılıyor.

Görgü tanıkları olayın aniden geliştiğini ve kızın reklam tabelalarının üzerine düştüğü belirterek, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Genç kızın bilincinin kapalı olduğunu belirten vatandaşlar ailesinin olaydan 10 dakika sonra geldiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

17 yaşındaki genç kız, apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı

17 yaşındaki genç kız, apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı

17 yaşındaki genç kız, apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı

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Haber: 17 yaşındaki genç kız, apartmanın 7. katından düşerek ağır yaralandı - Haberler
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