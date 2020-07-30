17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi

17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu.

30.07.2020 23:18 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:32

17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu.

Olay, 20.00 sıralarında Davutlar Sahil Siteleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na tatile gelen 17 yaşındaki S.P.'yi hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler S.P.'nin alkol komasına girdiğini belirledi. Bilinci kapalı şekilde ambulansa bindirilen 17 yaşındaki S.P. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Yaşam
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Magazin
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Gülben Ergen Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Bodrum Bayram Beşiktaş
Şu an buradasınız: 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 01:44:05. #1.14#
title