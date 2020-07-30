17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu.
30.07.2020 23:18 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:32
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu.
Olay, 20.00 sıralarında Davutlar Sahil Siteleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na tatile gelen 17 yaşındaki S.P.'yi hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler S.P.'nin alkol komasına girdiğini belirledi. Bilinci kapalı şekilde ambulansa bindirilen 17 yaşındaki S.P. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA