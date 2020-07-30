17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu.

Olay, 20.00 sıralarında Davutlar Sahil Siteleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na tatile gelen 17 yaşındaki S.P.'nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler S.P.'nin alkol komasına girdiğini belirledi. Bilinci kapalı şekilde ambulansa bindirilen S.P. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA