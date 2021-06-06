17 yaşındaki genç kayboldu
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17 yaşındaki genç kayboldu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

17 yaşındaki genç kayboldu Adana'da kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor.

17 yaşındaki genç kayboldu

ADANA - Adana'da kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Muhammet Cihan, bugün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet'i mahallede aradı ancak bulamadı. Bu arada bir grup genç sulama kanılan giren bir kişinin bir daha çıkmadığını öne sürdü. Bunun üzerine ailesi Cihan'ın sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendirerek polise başvurdu. Olay yerine polis, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Bölgede araştırma yapan ekipler, her yerde Muhammet Cihan'ı arıyor.

17 yaşındaki genç kayboldu
17 yaşındaki genç kayboldu
17 yaşındaki genç kayboldu
17 yaşındaki genç kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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