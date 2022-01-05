17 yaşındaki genç, intihar etmek için köprüye çıkınca ekipler alarma geçti - Haberler
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17 yaşındaki genç, intihar etmek için köprüye çıkınca ekipler alarma geçti

17 yaşındaki genç, intihar etmek için köprüye çıkınca ekipler alarma geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi girişinde bulunan köprüye çıkan bir kişi kendini ırmağa atmak istedi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi girişinde bulunan köprüye çıkan bir kişi kendini ırmağa atmak istedi. Ekiplerin kıskıvrak yakaladığı genç hastaneye kaldırıldı.

17 yaşındaki E.A., ilçe girişinde bulunan Filyos Irmağı üzerindeki 6 Nisan Köprüsü'ne çıktı. Gencin köprü korkuluklarına çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen Çaycuma İtfaiye ekibi, Filyos Irmağı'na inerek önlem aldı. İkna edilemeyen genç, tam atlayacağı sırada itfaiye personeli tarafından yakalandı. Sağlık görevlileri, intihar girişiminde bulunan genci kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürdü. - ZONGULDAK

17 yaşındaki genç, intihar etmek için köprüye çıkınca ekipler alarma geçti

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