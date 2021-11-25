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17 yaşındaki genç 2 aydır kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
17 yaşındaki genç 2 aydır kayıp

Adana'da 17 yaşındaki Muhammed Yüksekdağ'dan ailesi 2 aydır haber alamıyor.

ADANA (İHA) - Adana'da 17 yaşındaki Muhammed Yüksekdağ'dan ailesi 2 aydır haber alamıyor.

Cemal ve Fatma Yüksekdağ çifti 22 Eylül'den beri kayıp olan Muhammed'in hayatından endişe ediyor.

17 yaşındaki Muhammed'i kendi imkanlarıyla her yerde arayan Yüksekdağ ailesi, oğullarının bir an önce bulunması için yardım bekliyor. Gerek sosyal medyadan ve gerekse de basın yayın kuruluşlarından yardım bekleyen, Muhammed'i arama çalışmalarına ne kadar çok insan katılırsa ve ne kadar gündemde kalırsa bulunma şansının artacağına inanan Yüksekdağ ailesi, çalan her telefonda mutlu bir haber almayı umuyor.

Aramadık-taramadık bir yer bırakmadıklarını, parkları, izbe yerleri, bahçelerde arama yapan Yüksekdağ ailesi, "Allah rızası için görenlerin bir an önce bize haber vermesini bekliyoruz" dedi.

Anne Fatma Yüksekdağ, "Ne yemeğimiz yemek, ne yatmamız yatma, huzurumuz kalmadı. Bir an önce oğluma kavuşmayı bekliyorum" diye konuştu.

Üzerinde kimliği olmadan dışarı çıkan ve 2 aydır kendisinden haber alınamayan Muhammed Yüksekdağ'ı görenlerin 05313427793 veya 05455574778 nolu telefonları aramasını isteyen Cemal Yüksekdağ, sağsalim oğluna kavuşmanın hayalini kuruyor. - ADANA

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