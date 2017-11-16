Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde küçük yaştaki iki kişi arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı.



Olay dün gece saatlerinde Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A.(17) ve B.K.(17) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın da büyümesi üzerine T. A., yanında taşıtığı çakı ile B. K. isimli şahsı sırtından 3 kez bıçaklanarak yaralandı. B. K. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.K.Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücuduna 3 bıçak darbesi alan B. K. lk tedavisi Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra, Kocaeli Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Hayati tehlikesi bulunmayan B. K. burada ameliyata alındı.



Öte yandan kavga esnasında yaralanan T. A. ise Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrası Kocaeli Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından T.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ