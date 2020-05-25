17 yaşındaki Ceren'in katili: Yanlışlıkla öldürdüm (2)
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİManisa'nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda Ceren Kultaş'ı (17) pompalı tüfekle vurarak öldüren ve ifadesinde 'yanlışlıkla öldürdüğünü' söyleyen zanlı Şükrü Şimşek (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
25.05.2020 22:26 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:26
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda Ceren Kultaş'ı (17) pompalı tüfekle vurarak öldüren ve ifadesinde 'yanlışlıkla öldürdüğünü' söyleyen zanlı Şükrü Şimşek (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),
Kaynak: DHA