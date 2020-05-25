17 yaşındaki Ceren'in katili yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

17 yaşındaki Ceren'in katili yakalandı

17 yaşındaki Ceren'in katili yakalandı Ceren'i husumetlisine benzettiği için öldürmüş... Cinayeti işlediği yerin 50 metre uzağında fabrikaya saklanmış Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren şüpheli Şükrü Şimşeksaklandığı eski fabrikada polis...

25.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:43

17 yaşındaki Ceren'in katili yakalandı

Ceren'i husumetlisine benzettiği için öldürmüş…

Cinayeti işlediği yerin 50 metre uzağında fabrikaya saklanmış

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren şüpheli Şükrü Şimşeksaklandığı eski fabrikada polis ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin Ceren'i husumetlisine benzettiği için öldüğü ortaya çıktı.

Salihli'de Perşembe günü arkadaşları ile geldiği bir benzin istasyonunda pompalı tüfekle öldürülen Ceren Kultaş'ın katil zanlısı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı yerde yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel bir ekip Salihli başta olmak üzere 4 farklı ilçede soruşturma yaptı. Ekipler, zanlı Şükrü Şimşek'i cinayeti işlediği benzin istasyonuna 50 metre mesafedeki boş bir fabrikada saklandığını tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakalayıp, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cinayeti işledikten sonra plakasız motosiklet ile olay yerinden İzmir yönüne doğru kaçan Şimşek'in, bir süre sonra cinayetin işlendiği benzin istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan ve yıllardır kullanılmayan bir depoya gelerek 4 gün boyunca burada saklandı. Şimşek'in saklandığı boş fabrikadan birkaç kez dışarı çıkıp yeniden fabrikada gizlendiği öğrenildi.

Ceren'i husumetlisine benzetmiş

Fabrikada yakalandıktan sonra Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şimşek, buradaki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Şimşek'in, alınan ilk ifadesinde "S.K adlı genç kızla aramızda bir husumet vardı. Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K'ya benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K değil, Ceren Kultaş'mış" dediği iddia edildi.

Olayın geçmişi

Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Salihli'deki bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ceren Kultaş, 2 arkadaşı ile birlikte bir benzin istasyonuna geldi. Otomobil yıkanırken arkadaşları ile birlikte dışarıda muhabbet eden Ceren Kultaş'a, istasyona gelen motosikletli ve maskeli bir kişi, pompalı tüfek ile 4-5 el ateş etmiş ve ardından da kaçarak kayıplara karışmıştı.

17 yaşındaki Ceren'in katili yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı Haber
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Haber
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hazal Kaya Kenan Doğulu Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Muğla Bayram Jandarma
Şu an buradasınız: 17 yaşındaki Ceren'in katili yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 19:43:57. #1.14#
title