17 yaşındaki Ceren'in katili yakalandı 17 yaşındaki Ceren'in katili yakalandı Ceren'i husumetlisine benzettiği için öldürmüş... Cinayeti işlediği yerin 50 metre uzağında fabrikaya saklanmış Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren şüpheli Şükrü Şimşeksaklandığı eski fabrikada polis...

17 yaşındaki Ceren'in katili yakalandı

Ceren'i husumetlisine benzettiği için öldürmüş…

Cinayeti işlediği yerin 50 metre uzağında fabrikaya saklanmış

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren şüpheli Şükrü Şimşeksaklandığı eski fabrikada polis ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin Ceren'i husumetlisine benzettiği için öldüğü ortaya çıktı.

Salihli'de Perşembe günü arkadaşları ile geldiği bir benzin istasyonunda pompalı tüfekle öldürülen Ceren Kultaş'ın katil zanlısı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı yerde yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel bir ekip Salihli başta olmak üzere 4 farklı ilçede soruşturma yaptı. Ekipler, zanlı Şükrü Şimşek'i cinayeti işlediği benzin istasyonuna 50 metre mesafedeki boş bir fabrikada saklandığını tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakalayıp, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cinayeti işledikten sonra plakasız motosiklet ile olay yerinden İzmir yönüne doğru kaçan Şimşek'in, bir süre sonra cinayetin işlendiği benzin istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan ve yıllardır kullanılmayan bir depoya gelerek 4 gün boyunca burada saklandı. Şimşek'in saklandığı boş fabrikadan birkaç kez dışarı çıkıp yeniden fabrikada gizlendiği öğrenildi.

Ceren'i husumetlisine benzetmiş

Fabrikada yakalandıktan sonra Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şimşek, buradaki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Şimşek'in, alınan ilk ifadesinde "S.K adlı genç kızla aramızda bir husumet vardı. Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K'ya benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K değil, Ceren Kultaş'mış" dediği iddia edildi.

Olayın geçmişi

Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Salihli'deki bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ceren Kultaş, 2 arkadaşı ile birlikte bir benzin istasyonuna geldi. Otomobil yıkanırken arkadaşları ile birlikte dışarıda muhabbet eden Ceren Kultaş'a, istasyona gelen motosikletli ve maskeli bir kişi, pompalı tüfek ile 4-5 el ateş etmiş ve ardından da kaçarak kayıplara karışmıştı.

Kaynak: İHA