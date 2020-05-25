17 yaşındaki Ceren'i öldüren katil tutuklandı
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17 yaşındaki Ceren'i öldüren katil tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren ve saklandığı eski fabrikada polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Şükrü Şimşek (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 yaşındaki Ceren'i öldüren katil tutuklandı
25.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:25

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı pompalı tüfekle öldüren ve saklandığı eski fabrikada polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Şükrü Şimşek (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Salihli'de 20 Mayıs akşamı İzmir-Ankara karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Aralarında Ceren Kultaş'ın da bulunduğu 3 kişi araçlarıyla yakıt almak için benzin istasyonuna gelirken, arabadan indikleri sırada motosikletli ve maskeli bir saldırgan 3 arkadaşın yanına gelerek önce Ceren Kultaş'a pompalı tüfekle 2 el ateş edip ardından da otomobile bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Talihsiz kız olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki iki arkadaşı da arabalarıyla olay yerinden kaçtı.

Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, genç kızı vuranın Şükrü Şimşek olduğunu tespit etti. Hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Şükrü Şimşek'i yakalamak için özel bir ekip kuran Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlı Şükrü Şimşek'i, cinayeti işlediği benzin istasyonuna 50 metre mesafedeki boş bir fabrikada olaydan 4 gün sonra yakaladı. Fabrikada yakalandıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şükrü Şimşek buradaki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli Şükrü Şimşek, alınan ifadesinde S.K. adlı genç kızla aralarında husumet olduğunu, Ceren Kultaş'ı ise S.K.'ya benzettiği için yanında bulunan pompalı tüfekle öldürdüğünü iddia etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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