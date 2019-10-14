17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da 24-30 Ekim'de oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakaları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Ekim Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Ay-yıldızlılar, 24 Ekim'de Kuzey İrlanda, 27 Ekim'de Lüksemburg ve 30 Ekim'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Mehmet Yıldırım'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)
Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş), Kadir Arslan, Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)
Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik, Polat Abay, Abdullah Soğucak (Altınordu), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek, İsmail Zehir (Galatasaray), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Forvet: Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Ali Sühan Demirel (Bochum).