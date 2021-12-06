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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 12-21 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu.

ANTALYA (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 12-21 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir)

Defans: Mertcan Ayhan, Batuhan Yavuz (Schalke 04), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir ), Arda Kılıç (GZT Giresunspor), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Alperen Nehir (1. FC Heidenheim)

Orta saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren, Ali Eren Ersungur (TSG 1899 Hoffenheim), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karsluher SC), Emirhan Demircan, Kenan Yıldız (Bayern Münih), Cihan Çanak (Standard Liege), Arda Güler (Fenerbahçe)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Alperen Özdemir (İttifak Holding Konyaspor), Halil Özdemir (KV Mechelen), Selim Can Sönmez (FC Utrecht)

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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