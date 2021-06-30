17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sona erdi
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sona erdi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sona erdi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 21 Haziran'dan bu yana Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 21 Haziran'dan bu yana Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, antrenmanlarını Manavgat Arslan Zeki Demirci Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyordu:

Emre Bilgin, Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Talha Yakın, Kerem Kök (Bursaspor), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Emir Ortakaya, Ahmet Enes Akkan, Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Ahmet Buğra Güven, Melih Bostan (Fenerbahçe), Efe Birinci (Trabzonspor), Fedai Seyyit Ceng (Beypiliç Boluspor), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Cem Özgener (Altay), Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Adem Metin Türk (Antalyaspor), Yiğit Kerem (Manisa), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Talha Sarıarslan (Kayserispor), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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