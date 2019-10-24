17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı farklı geçti

24.10.2019 23:28

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Kuzey İrlanda'yı 4-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lüksemburg'da oynanan eleme turunda milli takımın rakibini Ömer Faruk Beyaz'ın iki, Selman Faruk Dibek ve Ali Sühan Demirel'in birer golüyle 4-0 mağlup ettiği belirtildi.

Grubun diğer maçında ise İtalya'nın ev sahibi Lüksemburg'u 6-0 yendiği ifade edildi.

Milli takımın maçını Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in de tribünden takip ettiği kaydedildi.

Milli takım ikinci maçında 27 Ekim Pazar günü Lüksemburg'la karşılaşacak.

Kaynak: AA