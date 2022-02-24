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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 3-2 yendi

AA, Hilmi Sever - Spor
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 3-2 yendi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda İtalya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda İtalya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadio Comunale Stefano Lotti'de oynanan maçta milli takımın gollerini 8. dakikada Selim Can Sönmez, 76. dakikada Halil Özdemir ve 90. dakikada Fahri Kerem Ay attı. İtalya'nın gollerini ise 80. dakikada Quieto Daniele ve 90+4.dakikada Ciammaglichella Aaron kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, İtalya ile 22 Şubat Salı günü oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup olmuştu.

AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye, İtalya, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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