17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 yenildi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hollanda ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hannover kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın golünü 62. dakikada Kenan Yıldız atarken, Almanya'nın gollerini 3. dakikada Noah Wagner ve 28. dakikada Christopher Negele kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Almanya ile 12 Kasım Cuma günü oynadığı hazırlık maçında da 2-1 yenilmişti.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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