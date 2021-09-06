17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 2-0 yendi
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 2-0 yendi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 2-0 yendi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ı 2-0 yendi.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ı 2-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nın yan sahasında oynanan maçta kırmızı-beyazlıların gollerini 40. dakikada Batuhan Çelik ve 80. dakikada Furkan Yöntem kaydetti.

Milliler, Azerbaycan ile 3 Eylül Cuma günü oynadığı özel maçı da 4-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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