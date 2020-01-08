17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Antalya'da kamp yapacak

08.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:52

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19-24 Ocak'taki kampa şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe)

Defans: Yusuf Erdem Gümüş, Murat Şenel, Emin Bayram (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor), Özgür Deryol, Ravil Tagir, Polat Abay (Altınordu), Serdar Saatçı, Ahmet Gülay (Beşiktaş)

Orta saha: Tuğbey Akgün (Bursaspor), İsmail Zehir, Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Emre Demir (Kayserispor), Kazımcan Karataş (Altay), Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Yiğit Emre Çeltik, Burak İnce (Altınordu), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe)

Forvet: Ali Sühan Demirel (Bochum), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Musa Yüksel (Aytemiz Alanyaspor), Abdullah Soğucak (Altınordu), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor)

Kaynak: AA