17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ikinci klasman müsabakaları İtalya'nın Pescara kentinde yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, A Grubu'nda Çekya, İzlanda, Kosova ve İsrail ile mücadele edecek.

Milliler gruptaki ilk maçında 4 Ağustos Pazar günü Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar grupta ilk 2 sırada yer alırsa yarı finale yükselecek.

Türk Milli Takımı'nın maç programı şöyle:

4 Ağustos: Kosova-Türkiye

5 Ağustos: Türkiye-İzlanda

7 Ağustos: Türkiye-İsrail

8 Ağustos: Çekya-Türkiye

Kaynak: AA