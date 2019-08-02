17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ikinci klasman müsabakaları İtalya'nın Pescara kentinde yarın başlayacak.
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ikinci klasman müsabakaları İtalya'nın Pescara kentinde yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, A Grubu'nda Çekya, İzlanda, Kosova ve İsrail ile mücadele edecek.
Milliler gruptaki ilk maçında 4 Ağustos Pazar günü Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar grupta ilk 2 sırada yer alırsa yarı finale yükselecek.
Türk Milli Takımı'nın maç programı şöyle:
4 Ağustos: Kosova-Türkiye
5 Ağustos: Türkiye-İzlanda
7 Ağustos: Türkiye-İsrail
8 Ağustos: Çekya-Türkiye
Kaynak: AA
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