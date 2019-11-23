17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Rusya'yla 3-3 berabere kaldı

23.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:00

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile oynadığı hazırlık maçı 3-3 berabere bitti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 9 ve 35. dakikalarda Mesude Alayont, 31. dakikada Damla Yıldız kaydetti. Rusya'nın gollerini 16. dakikada Polina Semina, 49 ve 58. dakikalarda Daria Golovina attı.

Ay-yıldızlı takım, Rusya ile önceki gün oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA