17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın 22-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği hazırlık kampı ile 30 Eylül-6 Ekim'de Antalya Manavgat'ta oynayacağı UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. tur müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın 22-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği hazırlık kampı ile 30 Eylül-6 Ekim'de Antalya Manavgat'ta oynayacağı UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. tur müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 22 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de The Sense Deluxe Hotel'de toplanacak.

Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın ev sahipliğini yaptığı B Ligi 5. Grup'ta 30 Eylül'de Romanya, 6 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maç ise 3 Ekim'de Romanya ve Letonya arasında oynanacak. Yapılacak müsabakalar sonucunda B Ligi'nde yer alan 6 grubun lideri ile en iyi puan ve averaja sahip ikincisi toplam 7 takım A Ligi'ne yükselecek ve 2. turda mücadele etme hakkını kazanarak 3-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek final turnuvasında yer almaya çalışacak.

A Ligi'nde yer alan 7 grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar ve B Ligi'nden gelecek 7 takım olmak üzere toplam 28 takım, 4 takımlı mini turnuva düzeninde yapılacak müsabakalar ile adını finallere yazdırma mücadelesi verecek. 1. turda A Ligi gruplarında dördüncü olan takımlar ile B Ligi'nden A Ligi'ne yükselemeyen takımlar ise 2. turun gerçekleştirileceği bahar aylarında 2022-2023 sezonu için A Ligi'ne yükselmeye çalışacaklar.

Teknik direktör Nazlı Ceylan Demirdağ yönetimindeki millilerin aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Begümsu Akay (TSG Hoffenheim 1899), Kübra Cemre Ustaoğlu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Melisa Oral (Dudullu)

Defans: Berfin Elif Ceylan (Konak Belediyespor), Busenur İnce (Karadeniz Ereğli Belediyespor), İlayda Cansu Kara (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Mölndal BK), Leyla Bektaş (FC Oerlikon Polizei Frauen 1), Nihal Saraç (Konak Belediyespor), Şura Vural (Boyabat Çeltikspor), Tuana Yılmaz (Dudullu)

Orta Saha: Azel Akdeniz (Rusumat - 4 Gençlik ve Spor), Beyza Solak (TSG Hoffenheim 1899), Gülay Kiraz (Boyabat Çeltikspor), Işılsu Işıldak (FC Iserlohn), İrem Ekiz (Hannover 96), Nisa Öztürk (Konak Belediyespor), Sevda Öngan (Soğanlı Kanalboyu Nilüferspor), Sıla Eldireklioğlu (Horozkentspor), Yasemin Baydemir (FC Iserlohn), Zelal Boran (Woodbridge Soccer Club)

Forvet: Aleyna Eslem Topcu (Paris Saint Germain), Mine Yıldız (Fatih Vatanspor), Pınarsu Cılız (Esentepespor)

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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