17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Ankara'da kampa girdi
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17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Ankara'da kampa girdi

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Ankara'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp çalışmalarına başladı.

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kamp çalışmalarına başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başantrenör Ahmet Karakurt yönetimindeki çalışmalarını 14 kişilik kadroyla sürdürüyor.

Milli takımın hazırlık kampı 8 Temmuz'da sona erecek.

2021 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası, 10-18 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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