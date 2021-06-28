17 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

17 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

17 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu müsabakalarında mücadele etti.

Hollanda'ya 15-10 yenilen ay yıldızlı ekip, Polonya'yı 26-7, İsviçre'yi 13-5, ev sahibi Çekya'yı 10-8 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve 2021 Avrupa Şampiyonası vizesini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar