17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
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17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Bulgaristan

02.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:09
17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın rakibi Bulgaristan

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesindeki ilk maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası 1. raunt elemesindeki ilk maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek elemelerde, ay-yıldızlı takımın Bulgaristan ile oynayacağı mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

Balkan Voleybol Birliği (BVA) şemsiyesi altındaki organizasyonda milliler, 4 Mart'ta Sırbistan, 5 Mart'ta da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından puan cetvelini ilk sırada tamamlayan takım, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Diğer takımlar ise 6-9 Mayıs'ta yapılacak 2. raunt eleme müsabakalarında mücadeleye devam edecek. Elemelerin 2. raundunu ilk sırada tamamlayan ülkeler de Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 10-18 Temmuz'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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