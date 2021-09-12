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17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası

Slovenya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular Anıl Ulaç Atan ve Miraç Kantar, çift erkekler kategorisinde üçüncüsü oldu.

Slovenya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcular Anıl Ulaç Atan ve Miraç Kantar, çift erkekler kategorisinde üçüncüsü oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34 ülkeden sporcuların mücadele ettiği şampiyonada yarı finalde ise Rus rakipleri Daniil Dubovenko ve Gleb Stepakov'a 2-1 yenilen Anıl Ulaç Atan ve Miraç Kantar, bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Anıl Ulaç Atan ve Miraç Kantar'ı tebrik ederek, "Türk badmintonu artık Avrupa'da söz sahibi noktaya geldi. Avrupa şampiyonalarında 15, 17, 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinin tamamında derece yapan, şampiyon olan bir Türkiye var artık. Bundan sonra inşallah başarılarımızı daha ileriye taşıyacağız. Bizlere bu imkanı veren destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyor, desteklerinin artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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