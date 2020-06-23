17 üniversite rektörlüğü için adaylık süreci başladı YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), aralarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Üniversitesi'nin de bulunduğu 17 üniversite için rektör adaylığı sürecinin başladığını duyurdu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), aralarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Üniversitesi'nin de bulunduğu 17 üniversite için rektör adaylığı sürecinin başladığını duyurdu.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan rektör adaylığı başvuru ilanında, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacağı belirtildi.Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar, aşağıdaki belgelerle 23 Haziran 2020 tarihinden 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler" denildi. Rektör adayları başvurularını bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığı'na yapabilecek, ayrıca 'rektoraday@yok.gov.tr' adresine elektronik posta göndererek de başvuruda bulunabilecek. Rektör adaylarından başvuru sırasında profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge, kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az 5 yıl çalıştığını gösterir belge ve bulunduğu veya son görev yaptığı üniversite/kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi isteniyor.

Kaynak: DHA